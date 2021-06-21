Para ihtiyacı olana şeker gibi haber! 3 sene vadeyle anında 75.000 TL çekebilirsiniz! Gelir belgesi, kefil ve ipotek gösterme yok!

Son dakika ekonomi haberleri:Bankalar 36 ay vade ile 75 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunmaya devam ediyorlar. Her bankanın farklı faiz uygulamaları bulunmaktadır ve vade oranları değişiklik göstermektedir. İhtiyaç kredisi en çabuk cevap alınabilen, küçük miktarlarda harcamalar için tercih edilen bir kredidir. Bireyler genelde, acil nakit ihtiyaçları, düğün masrafları, eğitim harcamaları, sağlık harcamaları gibi zaruri ihtiyaçlar için bu krediye başvururlar. Bankalar hep farklı farklı reklamlar ve kampanya isimleriyle kişilere farklılık oluşturduklarını gösterirler ancak, çok zaruri bir durum oluşmadığı sürece hepsi aynı şartlar ve aynı koşullar altında bu krediyi kullanıma izin verirler.