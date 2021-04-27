Para dediğin el kiri demeyin! SSK-SGK'dan anında tek seferlik olarak alınıyor! En fazla unutulan ödemeler arasında...
Tek tek belli oldu. En fazla unutulan ödemelerinizi unutmayın hemen alın! Çalışanlar ve SGK primi ödemiş olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan çok sayda dayanak ödemesini alabilirler. Çalışanların hastalanması vaziyetinde, doğum yapması vaziyetinde, yaşlılık veya çalışamayacak vaziyette olması, emekli olamayacak vaziyetinde olması bazı yardımların alınması hakkını doğurur. Bu anlamda baktığımız zaman, SGK tarafından cenaze ödeneği ön plana çıkıyor. SGK tarafından ödenen cenaze yardımı parası, sigortalı olarak çalışmış yada çalışmaya devam eden kişilerin vefat etmeleri durumunda ödenir. Cenaze yardımı hakkından yararlanmak isteyenler cenaze ödeneği kaç günde ödenir ve ölüm parası ne kadar sorularının cevaplarına yanıt bulmak için araştırmalarını çoğalttı.
SGK, dar gelirli vatandaşların, ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenmemesi adına vefat eden vatandaşların yakınlarına cenaze desteği veriliyor. 917 TL'lik cenaze desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar cenaze yardım tutarından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Başvuruda bulunmak ve ödenek almak için başvuruların 5 yıl içerisinde yapılması gerekiyor. 5 yıl içinde ölüm tarihinin ifade edildiği dilekçeyi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da SGK Merkezi'ne direkt olarak yapılabilmektedir.
2021 CENAZE ÖDENEĞİ NE KADAR?
Cenaze yardımı miktarı her sene asgari ücret baz alınarak hesaplanıyor ve güncelleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafaından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarına göre 2020 cenaze ödeneği miktarı 801 TL olarak açıklanmıştı. 2021 yılında ise cenaze ödeneği miktarı 917 TL'ye yükseltildi.
Cenaze yardımı ödemesi SGK bünyesinde çalışma hayatını devam ettiren veya emekli olmaya hak kazanan, yaşlılık maaşı alan ya da sigortalı olarak 1 yıllık süreyi tamamladıktan sonra işten çıkartılanlardan aynı sene içinde vefat eden vatandaşların defin işlemiyle ilgilenecek yakınlarına yapılır. Cenaze yardımının şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde belirlemiştir. Buna göre;
İş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda vefat eden,
Sürekli olarak iş göremezlik geliri, malülen emeklilik ya da yaşlılık aylığı alırken vefat eden,
Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi halinde hak sahiplerine cenaze ödeneği yatırılır.