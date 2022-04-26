Öyle bir şey oldu ki... Altın fiyatları tuz biber oldu! Altında alım fırsatı geldi! O tarihe dikkat! Çeyrek, yarım, tam 22 ayar bilezik fiyatları...
⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altında alım fırsatı geldi! O tarihe dikkat! Çeyrek, yarım, tam 22 ayar bilezik fiyatları... Güvenli liman olarak görülen altın son günlerde baya bir dalgalı olarak seyrediyor. Bu anlamda altın almak ve satmak isteyenler beklemeye geçmiş durumda. Altın fiyatları haftanın ikinci gününde de düşüş yaşamaya devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaşacağına dair beklentiler etkili olurken; diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı, küresel enflasyonist risk ve küresel büyüme tahminlerindeki düşüş altın fiyatlarını destekliyor.
⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Öyle bir şey oldu ki... Altın fiyatları tuz biber oldu! Altında alım fırsatı geldi! O tarihe dikkat! Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 915 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 917,28 lira seviyesini, en düşük ise 899,35 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15:44 itibarıyla yüzde 1,51 oranında düşüşle 901,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1505 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 192 liradan satılıyor.
İki bankadan bomba altın fiyatı tahminleri
TD Securities analistleri, mali teşvikler azaldıkça ve arz kısıtlamaları giderildikçe enflasyonun mühim ölçüde yavaşlayacağını düşünüyor, fakat verilerin yakın vadede doğrulanmasını beklemiyor.
Bu arada Ross J Burland'a göre, gösterge ABD Hazine faizleri tırmandı ve anlatının merkez bankalarının ABD dolarını artıracak olan sıkılaştırma politikasına geri dönmesiyle, altının cazibesini azalttı. TD Securities analistleri, enflasyon baskılarının senenin ilk aylarında yüksek kalmasını beklerken, piyasanın Fed artırımları amacıyla fiyatlandırmasının daha agresif duruma gelebileceğini, fakat bunun nihayetinde çok çok şahin olacağını kanıtlayacağını belirtiyor.
Piyasa analisti Ross J Burland'a göre altın fiyatı, tanıdık bölümde sıkışıp kaldı ve aylık grafik, boğalar amacıyla alanın tükenmekte olduğunu gösteriyor. Analist, simetrik üçgenin kırılmasının, 1.700 doların gelmesi durumunda, potansiyel olarak mühim olabilecek aşağı yönlü bir kırılmanın önünü açabileceğini belirtiyor.
Altın fiyatlarıyla ilgili diğer tahminler
"Altın, Fed'in reel faizleri artırırken ekonomide yumUşak bir iniş yapmak becerisini sorguluyor" diyen Macquarie Group Metal Stratejileri Direktörü Marcus Garvey, "Altının, Fed'in başarısızlığını yoğun şekilde fiyatladığını söyleyebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu. UBS Group Analisti Joni Teves de çoğalan reel faizler amacıyla daha az kaygılı olan yatırımcıların Rusya'nın Ukrayna işgali ardından çoğalan jeopolitik belirsizlikler namacıylaiyle stratejik olarak portföylerini çeşitlendirdiklerini vurguluyor.