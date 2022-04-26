Öyle bir şey oldu ki... Altın fiyatları tuz biber oldu! Altında alım fırsatı geldi! O tarihe dikkat! Çeyrek, yarım, tam 22 ayar bilezik fiyatları...

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Öyle bir şey oldu ki... Altın fiyatları tuz biber oldu! Altında alım fırsatı geldi! O tarihe dikkat! Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 915 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 909 lira seviyesinden başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 917,28 lira seviyesini, en düşük ise 899,35 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15:44 itibarıyla yüzde 1,51 oranında düşüşle 901,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1505 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 192 liradan satılıyor.