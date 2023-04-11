ÖTV'siz Vergisiz iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei telefon FİYAT LİSTESİ 2023! Öğrencilere vergisiz iPhone 11,12,13,14 fiyatları kaç TL? Liste güncellendi!
Başkan Erdoğan tarafından öğrenciler için müjdeli açıklama geldi. 1 defaya mahsus olmak üzere akıllı telefon ve bilgisayalar ürünlerinden vergi alınmayacağı duyuruldu. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan cep telefonu ve bilgisayar alınımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurmasının ardından vergisiz telefon fiyatları araştırılıyor. Peki, ÖTV'siz Vergisiz iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei telefon fiyatları ne kadar 2023? Öğrencilere vergisiz iPhone 11,12,13,14 fiyatları kaç TL? İşte detaylar...
Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerine yer verdi. Peki, ÖTV'siz Vergisiz iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei telefon fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...
iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)