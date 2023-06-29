ÖTV'siz MTV muafiyetli 363.700 TL'ye Fiat Fiorino 459.400 TL'ye Doblo! Son gün açıklandı! Vergi ÖTV, MTV yok!
ÖTV muafiyetli Fiat Ticari Araç kampanyası, belirli sağlık koşullarına sahip olan kişilere avantajlar sunmaktadır. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen bireylerin, sağlık raporlarında engellilik durumlarının belirtilmesi ve kampanya kapsamında belirlenen kriterlere uygun olmaları gerekiyor. Kampanya sayesinde müşteriler, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) gibi ödemeleri yapmadan sıfır araç sahibi olma fırsatı elde edebilmektedirler. Ancak, bu muafiyetten yararlanmak için belirli sağlık koşullarının yerine getirilmesi şarttır.
29.06.2023 09:45 - Son Güncelleme: 29.06.2023 09:45
Fiat, Haziran ayına özel yeni kampanyasıyla sıfır araba almak isteyen kişilere yönelik olarak ÖTV muafiyetli sıfır araç satış fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Bu kampanya, yolcu engelli ticari araçlar için geçerli olacak ve Fiorino ve Doblo araçlarına ÖTV muafiyetli olarak sahip olma imkanı sunacak.
- Premio 1.4 77 HP Fire E6DF: 394.100 TL
ÖTV muafiyetli Fiat Ticari Araç kampanyasıyla, engelli ticari araçlara sahip olmak isteyen müşterilere avantajlar sunulmaktadır.