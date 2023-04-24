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Haberler Ekonomi ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI 2023! ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV'siz ticari araç fiyat listesi ve hesaplama işlemi!

ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI 2023! ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV'siz ticari araç fiyat listesi ve hesaplama işlemi!

ÖTV düzenlemesi hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var" dedi ve ÖTV muafiyeti uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda arama motorlarında, "ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV'siz araç fiyatları nasıl hesaplanır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
24.04.2023 16:48 - Son Güncelleme: 24.04.2023 16:48
ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI 2023! ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV’siz ticari araç fiyat listesi ve hesaplama işlemi!

ÖTV'siz araç fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Başkan Erdoğan, ticari araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacağı müjdesini verdi. Peki, ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

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ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI 2023! ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV’siz ticari araç fiyat listesi ve hesaplama işlemi!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi konuştu. Erdoğan merakla beklenen ÖTV müjdesini açıkladı. ÖTV düzenlemesi hangi araçları kapsayacak? İşte detaylar...

ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI 2023! ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV’siz ticari araç fiyat listesi ve hesaplama işlemi!

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ GELİYOR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni ÖTV düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI 2023! ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV’siz ticari araç fiyat listesi ve hesaplama işlemi!

"Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra"

ÖTV’SİZ ARAÇ FİYATLARI 2023! ÖTV muafiyetli Renault Master, Trafic, FİAT DOBLO, FİAT FİORİNO fiyatları ne kadar, kaç TL? ÖTV’siz ticari araç fiyat listesi ve hesaplama işlemi!

ÖTV DÜZENLEMESİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

* Şehir içi taksi,
* Dolmuş,
* Minibüs,

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