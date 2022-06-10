ÖTV zammı son dakika! ZAMLI sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT, JTİ: Marlboro, Winston... SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ?

HAZİRAN 2022 ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ! ÖTV artışı sonrası son günlerde sigara fiyatları sık sık araştırılır oldu. BAT, Philip Morris ve JTI marka tütün ürünü fiyatlarında zam var mı yok mu merak ediliyor. Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. ÖTV, alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 arttı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? ÖTV zammı uygulandı mı? soruları internet arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Philip Morris, BAT, JTİ: Marlboro, Winston fiyatları...