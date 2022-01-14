ÖTV sonrası otomobil fiyatları düştü, taşıt kredisi kampanyaları geldi! Faizler çakıldı! %1,61, %1,89 3 ay ödemesiz 48 ay vadeyle...
ÖTV matrah limitlerini değiştiren kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından otomobil fiyatlarının %3 ila %11 arasında düşmesi bekleniyor. Sıfır otomobil fiyatlarının yeni düzenleme sonrasında 5 – 36 bin lira arasında indirim oranları ile satışa sunulması bekleniyor. Öte yandan döviz kurunda yaşanan geri çekilme sonrasında da Ocak 2022'ye özel indirim kampanyaları da yapılmaya başlamıştır. Bankalar ve finans kurumları ise düşen otomobil fiyatlarından yararlanarak otomobil almak isteyenler için düşük faizli kredi seçenekleri sunuyor. İşte en uygun taşıt krediler. 40.000 TL dev fark! ÖTV indirimi olan araçlar son dakika hangileri? Kia, Seat, Honda, Nissan, Hyundai, Dacia, Fiat, Citroen, Ford fiyat listesi
20 Aralık'tan itibaren uygulanan yeni ekonomi politikaları sonrasında gerileyen döviz kuru ve ÖTV matrahına ilişkin yapılan yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ise birçok otomobil markası 2021 – 2022 model araçlarda indirim yoluna gitti.
Bankalar ise TCMB'nin faiz indirimlerine rağmen taşıt kredileri başta olmak üzere birçok kredi için henüz net bir faiz indirimine gitmedi. İşte en uygun sıfır ve ikinci taşıt kredisi veren bankalar:
• Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %2,15
• Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,59
• Ziraat Katılım Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,61
• Türkiye İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %2,15
• Garanti BBVA Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %2,47
• QNB Finansbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %2,57
• Aktif Bank Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,89