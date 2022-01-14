ÖTV sonrası otomobil fiyatları düştü, taşıt kredisi kampanyaları geldi! Faizler çakıldı! %1,61, %1,89 3 ay ödemesiz 48 ay vadeyle...

36 bin liraya kadar ÖTV indirimi beklenen sıfır araçlar için ayrıca Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Fiat, Citroen, Ford gibi birçok firma tarafından 35 bin TL'ye varan ek indirimli fiyatlar ve yüzde 0 faizle araç finansmanları sunulmaya devam ediyor.

