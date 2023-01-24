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ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz! Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL'ye satılıyor!

Türkiye'de sıfır araba fiyatları son yıllarda artış gösterdi. Bu anlamda vatandaşlar bütçelerine uygun araçları araştırmaya başladı. Dacia ve Seat modellerinde bazı şartları karşılamanız halinde ÖTV muafiyeti var. Detayları araştırdık. İşte Dacia Duster ve Seat Ibiza ÖTV muafiyetli fiyatları.

takvim.com.tr
24.01.2023 14:12 - Son Güncelleme: 24.01.2023 14:15
ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz! Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor!

Otomobilin Duster ve Seat Ibiza fiyatları modele göre değişmektedir. Bu hususta hevesli olanlar beğendikleri bu otomobili alabilmek bağlamında araştırama yapmaya başladılar. Duster ve Ibiza modellerindeki ÖTV indirimini merak edenler internetten araştırma yapıyor.

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ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz! Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor!

Bu kampanyayı Dacia ve Seat otomobil markası insanların otomobilleri daha basit satın alabilmesi ve otomobil sektöründe başka rakiplerinin öne geçmesinde faydası oldu.

ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz! Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor!

Bu araç modelleri çok beğenilen modeller olması sebebiyle satış konusunda da patlama yaşanabileceği belirtiliyor.

ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz! Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor!

Bu aracı alma düşünceniz varsa takipte kalmanız tavsiye edilmektedir.

ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz! Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor!

Bu kampanyadan nasıl faydalanabilirim?

Türkiye'de bu kampanyalara katılabilmeniz bağlamında birtakım koşullar aranmaktadır özel bir engeliniz veya özel bir haliniz olması lazımdır.

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