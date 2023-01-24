ÖTV ödemeden yarı fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz! Dacia Duster 360.000 TL, Seat Ibiza 410.800 TL’ye satılıyor!

Otomobilin Duster ve Seat Ibiza fiyatları modele göre değişmektedir. Bu hususta hevesli olanlar beğendikleri bu otomobili alabilmek bağlamında araştırama yapmaya başladılar. Duster ve Ibiza modellerindeki ÖTV indirimini merak edenler internetten araştırma yapıyor.