ÖTV ödemeden otomobil alabilirsiniz! Yarı fiyatına araba almak için vatandaşlar bayilerde kuyruğa girdi! İşte detaylar

Özel Tüketim Vergisi olarak adlandırılan ÖTV; araba, mücevher, tütün mamulleri, alkol, fosil atık, benzin ve kömür vb. özel tüketim ürünlerinden alınan harcama vergisidir. Bu vergi türü engelli vatandaşlar amacıyla bambaşka bir prosedürde ilerler. Buna göre; sıfır kilometre otomobil alımlarında engel seviyesine göre ÖTV indirimi ya da muafiyetinden yararlanma hakkı doğmuştur.