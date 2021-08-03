ÖTV indirimi son dakika olacak mı? 2021 ikinci el ve sıfır araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'ndan "Araçlarda ÖTV indirimi yapılsın" isteği geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılacak indirimle hem vatandaşın hem de piyasaların rahatlayacağını öne sürdü. TESK, ÖTV ve KDV'de revizyon talep etti. Peki ama araba fiyatları düşer mi? 2021 ÖTV indirimi gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖTV indirimi ile araç fiyatlarında da indirime gidilerek daha çok araç satılması sağlanabiceğini düşünen uzmanlar, geçtiğimiz yıl için ÖTV indirimi yapılması beklenmiyor açıklaması yapmıştı. Fakat bu yıl henüz resmi bir açıklama gelmedi.