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Haberler Ekonomi ÖTV değişti hangi araçta kaç TL indirim var? Fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatlar

ÖTV değişti hangi araçta kaç TL indirim var? Fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatlar

Resmi Gazete'de belirtiler karar bağlamında otomobil alımında uygulanacak matrah limitleri değişti. 2022 senesinde sıfır vasıta alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. 1600 silindire kadar olan vasıtalarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim geliyor? Peki Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatları ne kadar oldu? Özel Tüketim Vergisi yani ÖTV, belirli ürün ya da mallar üzerinden alınan harcama vergisidir. Bu vergi belirli oranlara göre hesaplanmaktadır. ÖTV 2002 senesinde Avrupa Birliği ile uyum çerçevesi kapsamında hazırlanan yasa farklılıkları nedeniyle kabul edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir.

takvim.com.tr
13.01.2022 09:38 - Son Güncelleme: 13.01.2022 09:38
ÖTV değişti hangi araçta kaç TL indirim var? Fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatlar

Sıfır otomobil alacakları sevindiren haber geldi. Otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor?

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ÖTV değişti hangi araçta kaç TL indirim var? Fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatlar

Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.

ÖTV değişti hangi araçta kaç TL indirim var? Fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatlar

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar ise yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor?

ÖTV değişti hangi araçta kaç TL indirim var? Fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatlar

Toyota Corolla 1.5 Vision

Mevcut fiyat: 404.250

Olası yeni fiyat: 381.903

ÖTV değişti hangi araçta kaç TL indirim var? Fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatlar

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Mevcut fiyat: 421.750

Olası yeni fiyat: 398.431

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