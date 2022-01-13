ÖTV değişti hangi araçta kaç TL indirim var? Fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatlar

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar ise yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim bekleniyor?