ÖTV değişti hangi araçta kaç TL indirim var? Fiyatları çakıldı! Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatlar
Resmi Gazete'de belirtiler karar bağlamında otomobil alımında uygulanacak matrah limitleri değişti. 2022 senesinde sıfır vasıta alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. 1600 silindire kadar olan vasıtalarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı. Peki yeni ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim geliyor? Peki Toyota Corolla, Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Renault Clio, Hyundai İ20, Hyundai Bayon, Opel Corsa yeni fiyatları ne kadar oldu? Özel Tüketim Vergisi yani ÖTV, belirli ürün ya da mallar üzerinden alınan harcama vergisidir. Bu vergi belirli oranlara göre hesaplanmaktadır. ÖTV 2002 senesinde Avrupa Birliği ile uyum çerçevesi kapsamında hazırlanan yasa farklılıkları nedeniyle kabul edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir.
13.01.2022 09:38
- Son Güncelleme: 13.01.2022 09:38