Oturduğunuz yerden 3.000-4.000 bin TL kazanabilirsiniz! İŞKUR paketleme işi ile evden iş şansı! İŞKUR başvuru şartları…

İŞKUR'un sunduğu gelir fırsatları yoğun ilgi görüyor, hem meslek öğrenirken hem de para kazanma fırsatı sağlıyor. Oturduğunuz yerden 3-4 bin TL kazanabilmeniz mümkün, üstelik bunun için günde sadece birkaç saatinizi ayırmanız yeterli. İŞKUR paketleme işi ile evden maaş fırsatını yakalamak için başvuru şartlarının neler olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle ev hanımları ve öğrenciler tarafından ilgi gören çalışma şekli için İŞKUR'a başvuru nasıl yapılıyor? İşte İŞKUR paketleme işi hakkında bilgiler!