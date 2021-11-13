Ottava, Londra, Berlin, Kopenhag'dan işçi alımı müjdesi! Nitelikli-niteliksiz yüz binlerce işçi alacaklar! En az 2.800 euro maaş ödemesi var!

Ottava, Londra, Berlin, Kopenhag'dan işçi alımı müjdesi! Nitelikli-niteliksiz yüz binlerce işçi alacak! En az 2.800 euro maaş ödemesi var. Yurt dışında çalışmak isteyenler bu kapsamda hangi sektörlere alım yapılacağını merak ediyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak ediliyor. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları mercek altına alıyor. Son olarak Kanada, Almanya, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1 milyondan fazla personel alımı yapılacağı görüldü.