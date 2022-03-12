🚓Otomobil kampanyalarında Mart fırsatları! Faizsiz kredi ve güncel indirimler! 🔍Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai otomobil fiyatları…
İlk aracını alacaklar ya da mevcut aracını yenilemek isteyenler otomobil kampanyalarında 2022 yılı Mart ayı fırsatlarının neler olduğunu araştırıyor. Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai gibi daha pek çok otomobil markasının faizsiz kredi ve güncel indirimler ile ilgili bilgileri haberimizde derledik ve inceleyip karşılaştırma yapmak isteyenler yararlanabilir. Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai otomobil kampanyaları, fiyatlarından bütçeniz için en uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz.
Otomobil kampanyalarında aylık fırsatlar devam ediyor 2022 Mart ayında güncel kampanyaların neler olduğu merak ediliyor. Tek tek bayileri dolaşmadan internet üzerinden kampanya ve fiyat bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar faizsiz kredi ve güncel indirim detaylarını da öğrenmek istiyor. Otomobil markalarından Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai otomobil kampanyaları, fiyatları haberimizde yer alıyor.
2022 MODEL YENİ CLIO'DA 303.900 TL'DEN BAŞLAYAN FİYAT VE AYLIK 3.699 TL TAKSİT FIRSATI
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2022 Model Yılı Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, sınırlı sayıdaki 2022 Model Yılı Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin perakende satın alımında geçerlidir. Kampanya kapsamında, 146.000 TL kredi, 35 aylık eşit taksit ve %1,84 faiz oranı ile aylık ödeme 3.699 TL'dir. Son taksit ödemesi tutarı 136.755 TL'dir. Araç için 157.900 TL'lik peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır.
MART'TA TİCARİ ARAÇLARDA 100.000 TL KREDİ 12 AY %0,99 FAİZ FIRSATI
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 ve 2022 model Yeni Express Van, Yeni Express Combi, Trafic Multix, Trafic Panelvan, Master Panelvan ve Master Kamyonet araçların perakende satın alımında geçerlidir. Kampanyada, 100.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile aylık ödeme 9.015 TL'dir. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır.
YENİ TALIANT OTOMATİK VİTES, 203.500 TL'DEN BAŞLAYAN ÖTV MUAFİYETLİ FİYATIYLA
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2021 Model Yılı Yeni Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, ÖTV muafiyetli satışlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
YENİ CAPTUR SEÇİLİ ARAÇLARDA İNTERNETE ÖZEL 25.000 TL İNDİRİM FIRSATI
Mart ayında sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Captur versiyonlarının perakende alımında geçerli olan kampanya kapsamında 25.000 TL indirim fırsatı sağlanmaktadır. İndirimler satinal.renault.com.tr'den yeni satın alınacak, seçili şasilerde geçerlidir. Şubat ayı tavsiye edilen en düşük anahtar teslim fiyatı 526.200 TL'dir.