🚓Otomobil kampanyalarında Mart fırsatları! Faizsiz kredi ve güncel indirimler! 🔍Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai otomobil fiyatları…

MART'TA TİCARİ ARAÇLARDA 100.000 TL KREDİ 12 AY %0,99 FAİZ FIRSATI

Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 ve 2022 model Yeni Express Van, Yeni Express Combi, Trafic Multix, Trafic Panelvan, Master Panelvan ve Master Kamyonet araçların perakende satın alımında geçerlidir. Kampanyada, 100.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile aylık ödeme 9.015 TL'dir. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır.