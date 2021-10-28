Otomobil almak isteyenler acele edin! Uygun fiyat arayanlar 180 bin TL altı araç fırsatları sizleri bekliyor! Son 4 gün…

Hem sıfır araç almak isteyen hem de bütçesi yetmeyen vatandaşlar için 180 TL altı otomobil modellerini haberimizde derledik. Hayalinizdeki otomobile kavuşmanız çok zor değil, uygun fiyatlarla alacağınız otomobil bütçenizi zorlamamış olacak. Pek çok markada bulabileceğiniz 180 bin TL altı araçlar Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Citroen, Kia otomobil markalarının 180 bin TL altı satılan modellerini inceleyerek almak istediğinize karar verebilirsiniz.