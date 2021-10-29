Otomobil alacaklara Vakıfbank’tan kredi desteği! Üstelik sigorta yaptırma zorunluluğu da yok! İşte başvuru şartları…

Otomobil alacak olan vatandaşların en merak ettiği konuların başında bankaların faiz oranları geliyor ve sık sık güncellenen bu oranları araştırıyor. Diğer yandan sık sık güncellenen otomobil kampanyaları da merak ediliyor ve bu kapsamda Vakıfbank'tan taşıt kredisi desteği en dikkat çekenler arasında yer alıyor. Hayat Sigortası ve bankadan kasko yaptırmaya gerek kalmadan sunulan Vakıfbank taşıt kredisinin detayları haberimizde yer alıyor.