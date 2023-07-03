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Haberler Ekonomi Ortalık yangın yeri! Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Ortalık yangın yeri! Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Bayram sonrası altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalar hız kazanmış durumda. Altın artacak mı sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş ise önemli bir uyarıda bulunarak alım için son fırsat olduğunu vurguluyor. İşte bayram sonrası altın fiyatları hakkında detaylar: Altın, yıllardır yatırımcılar arasında güvenli liman olarak kabul edilen bir değerdir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde ve ekonomik dalgalanmalar sırasında talebi artar ve fiyatlar yükselir. Bayramlar, genellikle altın talebinin yoğun olduğu dönemler arasındadır.

takvim.com.tr
03.07.2023 08:58 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:59
Ortalık yangın yeri! Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Bayram sonrası altın fiyatları için araştırmalar hızlandı. Fed faiz kararını açıkladı. Bu kararın ardından altın piyasası hareketlendi. ABD'den gelen olumlu verilerin ardından ons altın uzun süredir görmediği seviyelere geriledi. Peki, altın fiyatları artacak mı? İşte detaylar...

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Ortalık yangın yeri! Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Fed'in faiz kararlarının yanında ABD'de açıklanan veriler de altın için yön belirleyici olmada ilk sırada yer alıyor.

Ortalık yangın yeri! Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ABD'NİN BÜYÜMESİ BEKLENTİLERİN ÇOK ÜSTÜNDE GELDİ

ABD'de ilk çeyrekte nihai rakamlarla gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, piyasa beklentilerin üstünde gerçekleşti.

Ortalık yangın yeri! Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, ilk çeyrek için ikinci tahminde yüzde 1,3 olan GSYH büyüme hızı, final rakamlarla yüzde 2 seviyesine çıktı. Piyasalarda beklenti ise büyümenin finalde yüzde 1,4 olacağıydı.

Ortalık yangın yeri! Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

İŞSİZLİK BAŞVURULARI DA AZALDI

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 26 bin azalarak 239 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu veride beklentiler ise 264 bin olmuştu. Bu veri de ABD ekonomisi için olumlu yorumlandı ve altın için negatif etki gösterdi.

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