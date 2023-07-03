Ortalık yangın yeri! Fitil ateşleniyor! 1 gram bile altınınız varsa dikkat! Ortalık karışacak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Bayram sonrası altın fiyatları hakkında yapılan araştırmalar hız kazanmış durumda. Altın artacak mı sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş ise önemli bir uyarıda bulunarak alım için son fırsat olduğunu vurguluyor. İşte bayram sonrası altın fiyatları hakkında detaylar: Altın, yıllardır yatırımcılar arasında güvenli liman olarak kabul edilen bir değerdir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde ve ekonomik dalgalanmalar sırasında talebi artar ve fiyatlar yükselir. Bayramlar, genellikle altın talebinin yoğun olduğu dönemler arasındadır.
03.07.2023 08:58 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:59