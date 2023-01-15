Orta gelirlilere yeni konut kampanyası yarın başlıyor! Kimler başvurabilecek? Ödeme planı ve faiz oranı nasıl olacak? İşte şartlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın ortak çalıştığı orta gelir konut kampanyasının detayları belli oldu. 'Yeni Evim' projesi kapsamında Türkiye genelinde yapılacak olan konutlara başvuru şartı ne olacak? Kimler orta gelir konut kampanyasına başvurabilecek, ödeme planı, faiz oranı nasıl olacak? İşte orta gelir konut kredisi kampanyası ile ilgili merak edilen tüm detaylar.
15.01.2023 14:09 - Son Güncelleme: 15.01.2023 14:40
Yeni Evim projesi kapsamında yurt genelinde orta gelir için yeni bir kampanya başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak'tan (yarın) itibaren devreye girecek. 81 ilde geçerli olacak kampanyada ilk etapta 100 bin konutun satışı yapılacak. Proje için başvuru ücreti alınmayacak.
ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI NE OLACAK?
* 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.