Sizler için hazırladığımız bu detaylı rehberde, 36 ay vade ile 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda, hangi bankanın nasıl bir geri ödeme planı sunduğunu tek tek inceledik. Faiz oranlarından toplam geri ödeme tutarına, aylık taksitlerden ekstra masraflara kadar tüm detayları derledik ve sizin için anlaşılır bir karşılaştırma tablosu oluşturduk. Bu sayede hem bütçenize en uygun kredi seçeneğini kolaylıkla belirleyebilir hem de kredi sürecinde sürprizlerle karşılaşmazsınız.