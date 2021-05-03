Opel, Renault, Citroen, Hyundai! Sıkı takibe alındı! 85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modelleri oldukça popüler!
İkinci el araba almak isteyenler bülten sitelerinde yer alan duyuruları sıkı takibe aldı. Sahibinden satılık uygun maliyetli araba bakan kişiler özellikle salgın sürecinde maliyetlerden çok şikayetçiydi. Aşinayı üzere pandemide araba markaları sıfır vasıta üretemedi ve böylece ikinci ele arz çoğalınca da maliyetleri yapay bir biçimde yükselişe geçti. Ancak fabrikaların sıfır araç üretimine geçmesiyle durum değişmeye başladı. Uzmanlar satın alınacak ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabileceğini ifade etti. İşte Opel, Renault, Citroen, Hyundai modelleri fiyatları...
85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modellerini ve ortalama fiyatlarını yazımızda sizler için detaylı bir şekilde araştırarak derledik. Geçen yıl ikinci el araba almak isteyen en çok şikayet ettiği gelişmelerden birisi de fiyatların aşırı derece artmasıydı. Bu nedenle pek çok kişi araç almaktan vazgeçti. En eski model arabalara bile 30 bin liranın üstünde istendiğini gören vatandaşlar geçen yıl fabrikaların sıfır otomobil üretimi yapmaya başlamasını bekledi. Fabrikalarda sıfır model üretimler yapılmaya başlanınca ikinci el fiyatlarında da yavaş yavaş düşüş yaşanıyor. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti.
İKİNCİ EL OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 KURAL!
1- Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin.
KARAR VERİRKEN İYİ DÜŞÜNÜN
2- İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu? Bu tarz durumlarda bütçemize göre hareket ettiğimiz için yanlış kararlar verebiliyoruz. Özellikle ihtiraslarının peşinden koşup, anlamsız otomobil almaya karar veren çok tüketicimiz var. Bu yüzden hem fiyat hem de bu fiyatın karşılığında bize kazandıracağı kullanım alanları, yakıtı verimliliği, pazardaki tercih edilme miktarı ve servis ağını göz önünde bulundurun.