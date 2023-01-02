Ons ve gram altın için kritik tarih belli oldu! Altın fırtınası başladı! Elinde 1 gram bile altını olan hemen baksın! Bu rakamlar tarumar edecek!
2023 yılının ilk günlerinde altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler bağlamında yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftanın ilk prosedür gününe yukarıya yönlü başlarken fırtına gibi girdi. 2023 senesine girmeden evvel olabildiğince dinamik bir grafik sergileyen altın fiyatları, yeni seneye bomba gibi girdi. Ons altın haftaya 1823 dolardan başlarken gram altın fiyatı da yukarıya yönlü hareket etmeye devam etmekte.
02.01.2023 10:16 - Son Güncelleme: 02.01.2023 10:19
Uzman isimler bağlamında yatırım aracı olarak altın ile ilgili çeşitli görüşler ortaya konuluyor. Son dönemlerde yapılan açıklamalara baktığımızda altın ve dolar yatırımları pek kazandırmıyor. Eksperler yatırımcıları uyarıyor. Araştırmadan doğrudan altına yatırım yapmak doğru değil. 2023 yılında fırtınalar estirecek yatırım aracı açıklandı. Peki uzmanlar hangi yatırımı öneriyor? İşte tüm detaylar...
Eksperler bağlamında gümüş fiyatlarına dair 2023 ön görüleri gelmeye devam etmekte. Analistler doğrultusundan anlatılan yatırım vasıtalarında gümüşün 2023 senesinde daha etkili olacağı ifade ediliyor. Gümüşün ümit edici bulunduğunu bildiren analistler kazanç beklentisinin ön planda tutulduğunu da vurguladılar.