Onlarca ilde huzurevlerine KPSS şartsız binlerce işçi alımı başvurusu başladı! Yüksek maaş veriliyor! İŞKUR açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmelter Bakanlığı 23 ilde 1194 işçi alımı yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bağlamında bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan bildirimde 23 ilde tespit edilen huzurevlerinde istihdam etmek üzere geçici işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlanan listeye baktığımızda çoğu şehre alım yapıldığı görüldü.