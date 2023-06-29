ONAY MÜHRÜ VURULDU! SGK'dan müjdeli haber az evvel geldi! Emeklilik bekleyen, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT'liye 34.206 TL...
Türkiye'de 2 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nihayet hayata geçirildi ve emeklilik kapısı bu kişiler için resmen açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, EYT başvuruları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, maaşları geciken EYT'lilere yönelik sevindirici bir avans müjdesi duyuruldu. 2 Haziran 2023 tarihinden itibaren maaşı bağlanamayan emekli adayları, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans talebinde bulunabiliyor.
29.06.2023 16:13 - Son Güncelleme: 29.06.2023 16:13
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen ve emekli aylığı bağlanamayan kişilere sevindirici bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, EYT'lilere yönelik avans düzenlemesi yapma kararı aldı. Bu kapsamda, 2 Haziran itibariyle EYT'liler, SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. Asgari ücret son yapılan artışla birlikte 11.402 TL oldu.