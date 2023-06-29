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Haberler Ekonomi ONAY MÜHRÜ VURULDU! SGK'dan müjdeli haber az evvel geldi! Emeklilik bekleyen, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT'liye 34.206 TL...

ONAY MÜHRÜ VURULDU! SGK'dan müjdeli haber az evvel geldi! Emeklilik bekleyen, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT'liye 34.206 TL...

Türkiye'de 2 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nihayet hayata geçirildi ve emeklilik kapısı bu kişiler için resmen açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları, EYT başvuruları için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, maaşları geciken EYT'lilere yönelik sevindirici bir avans müjdesi duyuruldu. 2 Haziran 2023 tarihinden itibaren maaşı bağlanamayan emekli adayları, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans talebinde bulunabiliyor.

29.06.2023 16:13 - Son Güncelleme: 29.06.2023 16:13
ONAY MÜHRÜ VURULDU! SGK’dan müjdeli haber az evvel geldi! Emeklilik bekleyen, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT’liye 34.206 TL...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen ve emekli aylığı bağlanamayan kişilere sevindirici bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, EYT'lilere yönelik avans düzenlemesi yapma kararı aldı. Bu kapsamda, 2 Haziran itibariyle EYT'liler, SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. Asgari ücret son yapılan artışla birlikte 11.402 TL oldu.

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ONAY MÜHRÜ VURULDU! SGK’dan müjdeli haber az evvel geldi! Emeklilik bekleyen, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT’liye 34.206 TL...

34.206 TL'YE ÇIKTI

2018/38 Sayılı SGK Genelgesi ise bu düzenlemeyi kapsıyor. Bu genelgeye göre emeklilik müracaatını yapmış olmalarına rağmen 90 gün içerisinde maaşları bağlanmayan emekli adayları, SGK'dan avans talebinde bulunabilecek.

ONAY MÜHRÜ VURULDU! SGK’dan müjdeli haber az evvel geldi! Emeklilik bekleyen, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT’liye 34.206 TL...

Avans düzenlemesi, EYT'lilerin maddi açıdan rahatlatmayı amaçlıyor. EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik hakkı elde eden ve maaşlarını bekleyen EYT'liler için bu avans düzenlemesi önemli bir adımdır.

ONAY MÜHRÜ VURULDU! SGK’dan müjdeli haber az evvel geldi! Emeklilik bekleyen, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT’liye 34.206 TL...

O KİŞİLER DİKKAT

Bu arada henüz işlemleri bitmeyen EYT'liler de bulunuyor. İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin maaşlarının bağlanmama sebepleri kendilerinden de kaynaklanıyor olabilir.

ONAY MÜHRÜ VURULDU! SGK’dan müjdeli haber az evvel geldi! Emeklilik bekleyen, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT’liye 34.206 TL...

Bunun için henüz işlemleri devam eden EYT'liler şu adımlara dikkat etmeliler:

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