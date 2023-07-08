On ila on beş yıl sigorta primi olan o kişilere emeklilik hakkı çıktı! 3600-4500-5400 primle erken emeklilik için rota çizildi

Erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihine bakılarak belirleniyor. İlk sigorta başlangıç tarihi erken emeklilik hakkını elde etmek için büyük bir öneme sahip. Bu sistemde kişinin 10 yıllık bir sigortalılık süresi boyunca düzenli olarak prim ödemesi gerekiyor. Şartları ve süreyi tamamlayan kişiler, erken emeklilik hakkını kazanarak maaşlarını almaya başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği bu düzenleme erken emeklilik için önceden belirlenmiş şartları karşılayan bireylerin emeklilik sürecini hızlandırılıyor.