On binlerce çalışanı ilgilendiriyor... (SSK) SGK o parayı iade ediyor! Talepte bulunun paranızı hemen alın!

Peş peşe açıklandı! SGK o parayı geri ödüyor! Hemen almak için yapmanız gerekenler var. Sosyal güvenlik sistemimiz birden fazla dükkanında çalışmayı yasaklamaz. Birey bu vaziyette her bir işten ayrı ayrı sigortalı olarak bildirilir. Bu çalışmalar sebebiyle ödenen primler, 'prime temel hasılat' üst hududundan hesaplanan ölçüyü aşarsa, birey fazla ödenen parayı geri isteyebilir. Sigortalı kendisi adına fazladan ödenen miktarı talep etmeli. Bu parayı SGK kendiliğinden geri ödemeyecektir. Kişi SGK İl Müdürlüğü'ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bir dilekçeyle başvurarak fazladan ödenen bedeli geri istemeli.

02.06.2021 10:37 - Son Güncelleme: 02.06.2021 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





