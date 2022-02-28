Ölümcül darbeler geliyor ve altın... Altın analistlerinden büyük uyarı! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları kaç TL?
Peş peşe açıklama yapıldı. Büyük uyarı... 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları kaç TL? Altın fiyatları geride bıraktığımız haftanın son gününü düşüşle kapattıktan sonra yeni haftaya yüzde 1'den çok yükselişle başladı. Gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle tekrardan 850 TL üzerini gördü. Hafta sonu gelen yaptırım kararları ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus caydırıcı güçlerinin özel harp vazifiyeti haline geçirilmesini emretmesinin sonrasında offshore piyasadaki işlemlerde ruble sert düştü. Rusya yaptırımlarının küresel piyasalarda oluşturduğu tedirginlikle birlikte yatırımcılar tekrardan güvenilir limanlara yöneldi. Goldman Sachs Rusya'nın ana yapımcısı bulunduğu emtiaların ralli gerçekletireceğini düşündüğünü söyledi.
Altın fiyatları haftasonu Rusya'ya belirtiler yaptırımlar ardından küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla tekrardan yükseldi. Değerli metal geride bıraktığımız hafta 1.973 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı 1.888 dolar civarında kapatmıştı. Rusya Ukrayna Savaşı'nın küresel Piyasalar sarsan etmesi ile eş güdümlü herkes altın alınır mı sorusunun yanıtını incelemeye başladı. Peki, altının yükselişi sürecek mi? Altın fiyatları nasıl olacak? Gram altının, çeyrek altın bugün kaç TL? Serbest pazar altın fiyatları ve detaylar haberimizde…
Ons altın fiyatı
Ons altın geride bıraktığımız hafta küresel piyasalarda yatırımcıların güvenilir limanlara yönelmesiyle 1.973 dolara kadar tırmanmıştı.
Gram altın fiyatı
Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurunda yaşanan yükselişle geride bıraktığımız hafta 920 TL'ye kadar tırmanmıştı. Cuma günü 836 TL'ye kadar düşen gram altın, yeni haftaya dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 864 TL civarında başladı.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN AÇIKLAMASI
Piyasalarda harp fiyatlaması başladı. Dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler, parite ve Bitcoin doğrultusunda düşüşler görüldü. Genellikle borsalar da sert satışlarla ilk tepkiyi verdi.