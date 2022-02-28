Ölümcül darbeler geliyor ve altın... Altın analistlerinden büyük uyarı! 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları haftasonu Rusya'ya belirtiler yaptırımlar ardından küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla tekrardan yükseldi. Değerli metal geride bıraktığımız hafta 1.973 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı 1.888 dolar civarında kapatmıştı. Rusya Ukrayna Savaşı'nın küresel Piyasalar sarsan etmesi ile eş güdümlü herkes altın alınır mı sorusunun yanıtını incelemeye başladı. Peki, altının yükselişi sürecek mi? Altın fiyatları nasıl olacak? Gram altının, çeyrek altın bugün kaç TL? Serbest pazar altın fiyatları ve detaylar haberimizde…