👉Olağanüstü faiz hareketliği! Mevduat faizinde Salı bombası patladı! İşte 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları
👉Bankalar vadeli TL mevduat hesaplarında faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise birikimlerini değerlendirmek için en doğru yatırım araçlarını araştırmaya başladı. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilginin artmasıyla başlayan yarış sonrası bankalar faiz oranlarını da yavaş yavaş düşürmeye başladı. Kenarda TL birikimi olanlar ise en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankaların hesaplarını tercih ederek kısa vadede birikimlerini katlayabilirler. Peki, 32 günlük en yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte bankaların güncel TL vadeli mevduat hesapları
15.03.2022 09:45 - Son Güncelleme: 15.03.2022 09:45
Türkiye'de bankacılık sektörünün önde gelen bankaları vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarını geri çekmeye başladılar. Kısa süre önce yüzde 20'ler seviyelerine kadar çıkan mevduat faiz oranları, son dönemde yeniden bu seviyelerin altına düştü. Ancak hala birçok banka yüksek oranlar 32 günlük en yüksek mevduat faiz getirisini sunuyor.
Alternatif Bank ve Fibabanka tarafından verilen yüksek oranlar, avantajlı vadeli mevduat hesap özellikleri sayesinde de öne çıkmayı başarıyor.
👉32 günlük en yüksek faiz veren bankalar:
- 👉Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı: %20,25
- 👉ING Bank e – Turuncu Hesap Faiz Oranı: %19
- 👉Denizbank E – Mevduat Hesap Faiz Oranı: %18,75
- 👉Odeabank Oksijen Hesap Faiz Oranı: %18,25
- 👉Akbank Vadeli Hesap TL Faiz Oranı: %18,25
- 👉CEPTETEB Marifetli Hesap Faiz Oranı: %17,5