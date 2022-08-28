Okul okuyana devletten destek ödemesi! Öğrencilere 7 müjde! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet'ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...
Devlet; 'Şartlı Eğitim Yardımları' , 'Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY)' , 'Eğitim Materyali Yardımı' , 'Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı' , 'Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar' , 'Muhtelif Eğitim Yardımları' ve 'Ana Okulu/Ana Sınıfı Yardımı' başlıkları ile öğrencilere bir çok para yardımı yapıyor. 2022- 2023 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala da milyonlarca öğrenci ve velisi para yardımını nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. İşte başvuru şartları...
28.08.2022 20:50 - Son Güncelleme: 28.08.2022 20:50
Okullar 12 Eylül'de açılıyor. Anasınıfına başlayacak öğrencilerin velileri ve ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite öğrencileri para yardımı alabilir mi sorusunun yanıtını arıyor. Bilindiği üzere üniversiteler KYK bursu alabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir çok başlık altında ödeme yapıyor. Peki kimler bu ödemelerden yararlanabilir? Talepler e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...