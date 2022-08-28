Okul okuyana devletten destek ödemesi! Öğrencilere 7 müjde! Eğitim öğretim yardımı talebi e-Devlet’ten yapılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4 ve üst sınıflar...

Okullar 12 Eylül'de açılıyor. Anasınıfına başlayacak öğrencilerin velileri ve ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite öğrencileri para yardımı alabilir mi sorusunun yanıtını arıyor. Bilindiği üzere üniversiteler KYK bursu alabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir çok başlık altında ödeme yapıyor. Peki kimler bu ödemelerden yararlanabilir? Talepler e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...