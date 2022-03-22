💥Ok yaydan çıktı! Altın alacak vatandaşların dikkatine! Kafalarınızı taşlara vuracaksınız! Tek bir günde... 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

💥Ok yaydan çıktı! Altın alacak vatandaşların dikkatine! Ons altın, bugün içinde en yüksek 1928 dolar civarını; en düşük 1918 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında yükselişle 1927 dolardan prosedür gördü. Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesi ve küresel enflasyonist baskının yükselmesi altın fiyatlarını destekleyen ana gündem maddeleri olmayı sürdürüyor. Aynı vakitte ABD 10 senelik tahvil faizlerinin yükselmesi ise, ons altın fiyatlarını baskılayan bir unsur… Altının gram fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazanırken; gün içinde en yüksek 920,71 lira civarını, en düşük ise 912,17 lira civarını gördü.

.