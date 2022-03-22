💥Ok yaydan çıktı! Altın alacak vatandaşların dikkatine! Kafalarınızı taşlara vuracaksınız! Tek bir günde... 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
💥 Altın fiyatları son dakika: Kafalarınızı taşlara vuracaksınız! Tek bir günde... 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?Altının ons fiyatı, geçen hafta Ukrayna savaşı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ardından belirtiler ekonomik projeksiyonlar ardından dalgalı hareket ederken; yeni haftaya 1921 dolar seviyesinden başladı. Ons altın, yeni haftada değer kazanında ilerlerken; Fed Başkanı Powell'ın bu hafta gerçekleştireceği konuşmalar piyasalar yönünden mühim olacak.
💥Ok yaydan çıktı! Altın alacak vatandaşların dikkatine! Ons altın, bugün içinde en yüksek 1928 dolar civarını; en düşük 1918 dolar civarını görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında yükselişle 1927 dolardan prosedür gördü. Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesi ve küresel enflasyonist baskının yükselmesi altın fiyatlarını destekleyen ana gündem maddeleri olmayı sürdürüyor. Aynı vakitte ABD 10 senelik tahvil faizlerinin yükselmesi ise, ons altın fiyatlarını baskılayan bir unsur… Altının gram fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazanırken; gün içinde en yüksek 920,71 lira civarını, en düşük ise 912,17 lira civarını gördü.
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ONS ALTINDA 1913 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Fed Başkanı Powell'ın basın açıklaması ve soru yanıt evresinde verilen yanıtlarda enflasyonun sene sonuna doğru düşüş göstermesine dair beklentilerini dile getirmesi katılımcıları çok ikna edememişti. Bu hafta Powell'ın iki konuşması daha olacak. Bir tanesi bugün İşletme Ekonomisi Derneği'nin senelik konferansında, öteki ise çarşamba günü Uluslararası Ödemeler Bankasının düzenlediği bir zirvedeki çevrimiçi panelde. Bu haftanın görünümünde ABD Dolar Endeksi ve ons altın fiyatları üstünde Powell'ın bu konuşmalarının etkili olacağı ortaya çıkıyor.
Bu da artan maliyetlerin enflasyonist baskılar yaratma etkisini sürdüreceği amacıyla ons altın günümüz seviyelerin üstünde gene 1947 dolar seviyelerinin üzerini orta vadede test edecektir diye düşünüyorum.