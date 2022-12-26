Öğretmene 16.572, polise 18.558 TL! Yeni yılda en az %35 artacak! 3 OCAK 2023 ZAMLI MAAŞ LEVHASI || SSK, Bağ-Kur, esnaf emeklisine 5.665 TL...
Emekli ve memur zamları için son 7 gün kaldı! Bu nedenle milyonlarca kişi yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Uzmanlar tarafından maaşlara %30-35 arası zam geleceği iddia ediliyor. Bu duruma göre yeni maaş tablosu ortaya çıktı. Tabloya göre yeni yılda öğretmenler en az 16.572 TL alırken, polis memurlarının maaşı 18.558 TL'ye kadar yükselecek. Peki, zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte yeni tahminlere göre ortaya çıkan tablo...
"TAHMİNİ ARTIŞ YÜZDE 30-35"
3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından emekli ve memurların maaş zammı da belli olacak. ATV'ye konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'e göre "3 Ocak sonrası yapılacak artış tahmini olarak yüzde 30-35 oranında olacak." Bu hesaplamaya göre 2022'de 13 bin 747 TL olan polis maaşı 2023'ün ilk 6 ayı için 18 bin 558 TL'ye yükselecek.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN 2023 MAAŞ ZAMMI NE OLUR?
Ocak ayıyla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de maaşları değişecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa maaşlara eklenecek. Erdem'e göre buna ayrıca refah payının da eklenmesi bekleniyor. En düşük Bağ-Kur emeklisinin 2022'deki maaşı 4 bin 197 iken yüzde 30-35'lik bir artış olması durumunda, refah payıyla birlikte 2023'teki maaşı 5 bin 665 TL'ye çıkmış olması bekleniyor.