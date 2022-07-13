Öğretmene 14 günlük maaş farkı neden yatmadı? 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz 2022 memur 14 günlük maaş farkı hesaplama!
Temmuz ayında gündeme gelen konulardan birisi de memur maaş farkları oluyor. Memurlar, arama motorları üzerinden maaş farklarının yapılacağı tarihi öğrenmek üzere açıklalarını sürdürüyor. Peki, 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmene 14 günlük maaş farkı neden yatmadı? Temmuz 2022 memur 14 günlük maaş farkı hesaplama!
Bilindiği üzere memur maaşları Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı. Şimdi gözler 14 günlük maaş farklarına çevrildi. Temmuz ayının ortalarında memur maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar arama motorları üzerinden yükseldi. Bu ay zamlı maaşları belli olan memurlar maaş farkları hakkında yapılacak olan resmi açıklamayı beklemeye başladı ve farklar için hesaplarını kontrol ediyor. Peki, 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmene 14 günlük maaş farkı neden yatmadı? Temmuz 2022 memur 14 günlük maaş farkı hesaplama!
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'dan itibaren yatırılacak. SSK'lı yeni adı ile 4A sigorta kolu üzerinden emekli olanlar ve 4B yani Bağkur'dan emekli olanların emekli maaşı ödemeleri tahsin numarasının son hanesine göre yapılıyor.
SSK'LI (4A)
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.