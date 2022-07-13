Öğretmene 14 günlük maaş farkı neden yatmadı? 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz 2022 memur 14 günlük maaş farkı hesaplama!

Bilindiği üzere memur maaşları Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı. Şimdi gözler 14 günlük maaş farklarına çevrildi. Temmuz ayının ortalarında memur maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar arama motorları üzerinden yükseldi. Bu ay zamlı maaşları belli olan memurlar maaş farkları hakkında yapılacak olan resmi açıklamayı beklemeye başladı ve farklar için hesaplarını kontrol ediyor. Peki, 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Öğretmene 14 günlük maaş farkı neden yatmadı? Temmuz 2022 memur 14 günlük maaş farkı hesaplama!