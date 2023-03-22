ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE KONTENJANLARI 2023! MEB 45 bin öğretmen atama TAHMİNİ branş dağılımı ve şartları nasıl? Okul öncesi, sınıf öğretmenliği...
45 bin öğretmen ataması yapılacak. Duyuru geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Bu noktada öğretmen atama başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı merak konusu oldu. Ataması yapılacak öğretmenler öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirilecek. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 45 bin öğretmen ataması başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE KONTENJANLARI 2023! MEB 45 bin öğretmen atama TAHMİNİ branş dağılımı, atama KPSS puanları, ve şartları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi geçtiğimiz Pazartesi günü verdi. Buna göre 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. '' dedi. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 45 bin öğretmen ataması başvuru nereden, nasıl yapılır? Atama takvimi, kontenjanları, tahmini branş dağılımı ve şartları belli oldu mu?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:
"Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." İfadelerini kullandı. Alım ilanının henüz yayınlanmaması nedeniyle atamaların hangi tarihte gerçekleşeceği henüz netlik kazanmadı.
Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."
2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.