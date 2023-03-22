ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE KONTENJANLARI 2023! MEB 45 bin öğretmen atama TAHMİNİ branş dağılımı ve şartları nasıl? Okul öncesi, sınıf öğretmenliği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen öğretmenlere müjdeyi geçtiğimiz Pazartesi günü verdi. Buna göre 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. '' dedi. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 45 bin öğretmen ataması başvuru nereden, nasıl yapılır? Atama takvimi, kontenjanları, tahmini branş dağılımı ve şartları belli oldu mu?