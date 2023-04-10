Öğrencilere bayram ikramiyesi VAR MI, ne zaman YATACAK? Miktarı ve ödeme TARİHİ... Öğrencilere bayram harçlığı VERİLECEK Mİ, BAŞVURU ne zaman 2023?

Öğrencilere bayram harçlığı müjdesi var mı, yok mu merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci Ramazan Bayramı yaklaşırken 'öğrencilere bayram ikramiyesi' konu başlığını internet arama motorlarında araştırmaya başladı. Emeklilere bu yıl Ramazan Bayramı'nda 2 bin TL, Kurban Bayramı'nda 2 bin TL olmak üzere toplamda 4 bin TL ikramiye ödenecek. Gençlere için de ikramiye konusu, Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin 3 sürpriz vaadi arasında değerlendirilmesi bekleniyor. Peki Öğrencilere bayram harçlığı VERİLECEK Mİ, BAŞVURU ne zaman 2023? Öğrencilere bayram ikramiyesi VAR MI, ne zaman YATACAK? Ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte detaylar...