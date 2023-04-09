Öğrencilere bayram harçlığı VERİLECEK Mİ, BAŞVURU ne zaman 2023? Öğrencilere bayram ikramiyesi VAR MI, ne zaman YATACAK? Miktarı ve ödeme TARİHİ...

Bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ramazan Bayramı 2023 yılında 21 Nisan'da başlayıp, 23 Nisan'da sona erecek. Milyonlarca öğrenci bu noktada ''Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, başvuru ne zaman 2023? öğrencilere bayram ikramiyesi var mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Türkiye'deki milyonlarca genci heyecanlandıran öğrencilere bayram ikramiyesi müjdesi hakkında tüm detaylar haberimizde...