Öğrencilere 9 ay boyunca karşılıksız 10.000 TL burs verilecek! 7.6 milyona bayram havası estirecek müjde! 750-1.000-2.500 TL arası nakit desteği...

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlanmaktadır. Ülkemizdeki yaklaşık 7.6 milyon öğrenciyi ilgilendiren gelişmenin ardından burs veren diğer kurumlar merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldı. Bilindiği üzere üniversite öğrencilerine burs veren pek çok kurum ve dernek bulunuyor. Üniversiteler başarı burs miktarlarını açıkladı. İşte öğrencilere karşılıksız verilen burs ücretleri...