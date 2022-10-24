Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK’dan başvurup PTT’den alacak! 1 yıllık toptan ödeme...

Devlet her alanda öğrencilere destek ödemeleri sağlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de eğitim ve öğretim yardımı. Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. İşte tüm detaylar haberimizde!