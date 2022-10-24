Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK'dan başvurup PTT'den alacak! 1 yıllık toptan ödeme...
Devlet tarafından maddi durumu yetersiz olan veya şehit, gazi, harp ve vazfe malullerinin çocuklarına eğitim öretim yardımı sağlıyor. Bu kapsamda, ilköğretim için 5 bin 4 lira, ortaöğretim için 7 bin 506 lira, yükseköğretim için 10 bin 8 lira eğitim ve öğretim yardımı sağlanıyor. Bu yardım SGK tarafından karşılanıyor. İşte merak edilen detaylar ve başvuru şartları haberimizde...
24.10.2022 16:42 - Son Güncelleme: 24.10.2022 16:42
Devlet her alanda öğrencilere destek ödemeleri sağlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de eğitim ve öğretim yardımı. Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. İşte tüm detaylar haberimizde!