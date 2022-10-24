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Haberler Ekonomi Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK'dan başvurup PTT'den alacak! 1 yıllık toptan ödeme...

Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK'dan başvurup PTT'den alacak! 1 yıllık toptan ödeme...

Devlet tarafından maddi durumu yetersiz olan veya şehit, gazi, harp ve vazfe malullerinin çocuklarına eğitim öretim yardımı sağlıyor. Bu kapsamda, ilköğretim için 5 bin 4 lira, ortaöğretim için 7 bin 506 lira, yükseköğretim için 10 bin 8 lira eğitim ve öğretim yardımı sağlanıyor. Bu yardım SGK tarafından karşılanıyor. İşte merak edilen detaylar ve başvuru şartları haberimizde...

takvim.com.tr
24.10.2022 16:42 - Son Güncelleme: 24.10.2022 16:42
Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK’dan başvurup PTT’den alacak! 1 yıllık toptan ödeme...

Devlet her alanda öğrencilere destek ödemeleri sağlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de eğitim ve öğretim yardımı. Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. İşte tüm detaylar haberimizde!

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Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK’dan başvurup PTT’den alacak! 1 yıllık toptan ödeme...

SGK EĞİTİM YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK’dan başvurup PTT’den alacak! 1 yıllık toptan ödeme...

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp ve vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz.

Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK’dan başvurup PTT’den alacak! 1 yıllık toptan ödeme...

Bu kapsamda, ilköğretim için 5 bin 4 lira, ortaöğretim için 7 bin 506 lira, yükseköğretim için 10 bin 8 lira eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz. Evlatlarımıza, kardeşlerimize başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK’dan başvurup PTT’den alacak! 1 yıllık toptan ödeme...

SGK EĞİTİM YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Bakanlığın yazılı açıklamasında ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere, müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacağı belirtildi.

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