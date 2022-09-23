Öğrencilere 663,87 TL ödeme yapılıyor! 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar PTT kartı ile alabilecek! MEB duyurdu: 12 ay boyunca...
Öğrencilere destekler sağlanmaya devam ediliyor. Bunlar arasında en sık bilinen bursluluk paraları oluyor. PYBS bursunu kazanan kişiler bursluluk parası ne zaman yatacak sorusunu merak edip araştırmaya başladı. Aile ekonomisine büyük katkısı olan bu bursu kazandıysanız belirli adımları takip etmeniz gerekiyor. PYBS bursu 1 ayda bir yatırılmak koşuluyla 663,87 TL'ye yükseldi. Peki, bursluluk paraları ne zaman yatacak? Bursluluk İOKBS kazananlar ne zaman para alabilecek? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere sağladığı İOKBS bursunun ne zaman yatacağı ve bursluluk sınavı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.Öte yandan MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için yapılan PYBS sınavı ile ilk kez burs alacak olan öğrenciler bursların ne zaman yatacağını merak ediliyor. İşte merak edilenler!
2022 İOKBS BURS MİKTARI
Eski ismiyle Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, yeni ismi ise İOKBS bursu. En yüksek puanı elde eden öğrenciden en düşük puanına göre sıralanır.
En yüksek puanı alanlar yani sınavdan başarılı bir not elde eden öğrenciler İOKBS bursu kapsamında ayda 1 kez yatırılmak suretiyle 663.87 TL ücret alır. Fakat enflasyon rakamlarından sonra bu miktarın değişmesi söz konusudur. Hali hazırda 2022 İOKBS ücreti 663.87 TL'dir.