Öğrencilere 663,87 TL ödeme yapılıyor! 5.6.7.8.9.10.11. sınıflar PTT kartı ile alabilecek! MEB duyurdu: 12 ay boyunca...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere sağladığı İOKBS bursunun ne zaman yatacağı ve bursluluk sınavı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.Öte yandan MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için yapılan PYBS sınavı ile ilk kez burs alacak olan öğrenciler bursların ne zaman yatacağını merak ediliyor. İşte merak edilenler!