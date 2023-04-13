Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı VERİLECEK Mİ, BAŞVURU ne zaman 2023? Öğrencilere bayram ikramiyesi VAR MI, ne zaman YATACAK? Miktarı ve ödeme TARİHİ...

Buna göre yapılan çalışmalar Başkan Erdoğan'a sunulacak. Başkan Erdoğan'ın tercihine göre bunların tümü ya da bazıları seçim beyannamesinde yer alıp hayata geçirilecek. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti cephesinin önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığı 3 sürpriz vaat neler?