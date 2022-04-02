Öğrenciler ve velileri sevindiren haber! Eğitim masrafları karşılanacak! Özel okul, üniversite ve kurs ücretleri tarih oluyor!

Denizbank Eğitim Kredisi ile özel okul, özel üniversite ve kur ücreti gibi tüm eğitim ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunan kredi fırsatı duyuruldu. Uygun vade ve düşük faiz oranlarından yararlanarak iyi bir gelecek için eğitim masraflarını dert etmek isteyemeyenlere cazip seçenekler sunulacak.