RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Öğrenciler ve velileri sevindiren haber! Eğitim masrafları karşılanacak! Özel okul, üniversite ve kurs ücretleri tarih oluyor!

Öğrenciler ve velileri sevindiren haber! Eğitim masrafları karşılanacak! Özel okul, üniversite ve kurs ücretleri tarih oluyor!

Eğitim masraflarını azaltmak isteyenlere destek kredileri sunulmaya devam ediyor. Denizbank'tan gelen Eğitim Kredisi ile öğrencilerin tüm özel okul, özel üniversite ve kur ücreti gibi eğitim giderlerinin karşılanması sağlanacak. Üstelik rahat geri ödeme planları ile vatandaşların zorluk çekmeden çocuklarını okutmaları veya öğrencilerin kendi geleceklerine yatırım yapmak için en iyi eğitimi alabilmeleri için masraflarına yönelik finansman desteğinden yararlanmaları sağlanacak. Eğitim masraflarını ortadan kaldıracak finansman çözümleri duyuruldu!

takvim.com.tr
02.04.2022 10:47 - Son Güncelleme: 02.04.2022 10:47
Öğrenciler ve velileri sevindiren haber! Eğitim masrafları karşılanacak! Özel okul, üniversite ve kurs ücretleri tarih oluyor!

Denizbank Eğitim Kredisi ile özel okul, özel üniversite ve kur ücreti gibi tüm eğitim ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunan kredi fırsatı duyuruldu. Uygun vade ve düşük faiz oranlarından yararlanarak iyi bir gelecek için eğitim masraflarını dert etmek isteyemeyenlere cazip seçenekler sunulacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Öğrenciler ve velileri sevindiren haber! Eğitim masrafları karşılanacak! Özel okul, üniversite ve kurs ücretleri tarih oluyor!

Denizbank Eğitim Kredisi Fırsatı Duyuruldu!

Eğitim giderlerinin karşılanması için Denizbank finansmanı kullanılarak vatandaşların en uygun ihtiyaç kredisi olanaklarından eğitimleri için yararlanmaları sağlanıyor.

Öğrenciler ve velileri sevindiren haber! Eğitim masrafları karşılanacak! Özel okul, üniversite ve kurs ücretleri tarih oluyor!

Öğrenci veya verilerin kullanabileceği kredi kapsamında uygun geri ödeme seçeneklerinin dışında cazip faiz oranları da uygulanıyor.

Öğrenciler ve velileri sevindiren haber! Eğitim masrafları karşılanacak! Özel okul, üniversite ve kurs ücretleri tarih oluyor!

Bireysel kredi çeşitlerinden biri olan eğitim kredisi, gerekli belgelerin ve kredi şartlarının karşılanması halinde herkes tarafından kullanılabilecek.

Öğrenciler ve velileri sevindiren haber! Eğitim masrafları karşılanacak! Özel okul, üniversite ve kurs ücretleri tarih oluyor!

36 aya varan vade olanakları ile kullanılacak kredi, özel okul masraflarından kurs ücretlerine kadar geniş bir alanda kullanılabilecek.

SON DAKİKA