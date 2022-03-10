Ödemeler e-Devlet'ten başvuru yapanlara Mart ve Ekim ayında yatırılacak! 450- 1150 TL yardım dağıtılıyor! PTT’ye gidip faturalarını ibraz edenler...
Doğal gaz yardım başvuruları devam ediyor. Bu yıl 2 kez ihtiyaç sahibi hanelere ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başvuruların başladığını şu sözlerler duyurmuştu, "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız. Bu destek için başvurular 81 ilimizin tamamında cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik." Peki doğal gaz destek başvuruları nasıl yapılıyor? İşte detaylar...
10.03.2022 14:44 - Son Güncelleme: 10.03.2022 14:44
Doğal gaz yardımı başvurularında son durumu haberimizde derledik. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzü gülecek. Doğalgaz yardım başvuruları 18 Şubat 2022 tarihinde başladı. Henüz başvuru yapmayan bir çok kişi bulunuyor. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar dilerlerse e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilir. Bakan Yanık ''Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek. '' dedi.