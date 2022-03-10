Ödemeler e-Devlet’ten başvuru yapanlara Mart ve Ekim ayında yatırılacak! 450- 1150 TL yardım dağıtılıyor! PTT’ye gidip faturalarını ibraz edenler...

Doğal gaz yardımı başvurularında son durumu haberimizde derledik. Milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzü gülecek. Doğalgaz yardım başvuruları 18 Şubat 2022 tarihinde başladı. Henüz başvuru yapmayan bir çok kişi bulunuyor. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar dilerlerse e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilir. Bakan Yanık ''Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek. '' dedi.