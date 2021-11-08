Ödemeler 24 ay sürüyor! SMS ile bildiriliyor! Her ay 3 bin 900 TL banka hesaplarına yatırılıyor!

ÖN BAŞVURU VE YEDEK LİSTE

Bu gibi projelerde kontenjan sınırlı. Fakat çocuklarda 0-24 ay koşulu olmasından bu zamanı tamamlayanlar sistemden çıkıyor ve yeni anneler projeye dahil ediliyor. Bunun amacıyla de ön müracaatlar alınmaya devam ediliyor. Böylece yedek bir liste hazırlanıyor. Sırası gelen anneye asıl listeye alınıyor ve SMS'le bilgilendirliyor. 'Sıra gelmez' demeyin müracaat yapın.



