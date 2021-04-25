Ödeme ertelemeli destek kredisi oldukça ilgi görüyor! 10.000-15.000-25.000 TL 12-24 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz!
Peş peşe açıklandı! 10.000-15.000-25.000 TL 12-24 ay en düşük faizle anında alabilirsiniz! İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Bu bağlamda QNB Finansbank tarafından son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz." şeklinde açıklama geldi. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler. Bankadan ihtiyaç kredisini alabilmek için kişinin gelir düzeyi etken faktörlerdendir.
İnternet ortamından online şekilde veya mobil işlem kanalları aracılığı ile her geçen gün daha fazla kullanımı hızlanan, bankalar tarafından sağlanan hizmetler arasında yer alan kredi paketlerinden biride "ön onaylı kredi" olarak adlandırılır. İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Çoğu zaman ise tatile çıkmak için tatil kredisi tercih edilir. Fakat araştırmalara göre kişiler en çok, eşya kredisinde başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almışlardır. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler.
Tanışma Kredisi: Bu seçenek için "Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz." denildi.
Doğum Günü Kredisi: Bu seçenek için "Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın." denildi.
Borç Transferi Kredisi: Bu seçenek için "Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin." denildi.
Kamu Çalışanına Özel Kredi: Bu seçenek için "Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta." denildi.
Finans maaş Kredisi: Maaşını Bu seçenek için "QNB Finansbank'tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın." denildi.
KREDİ HESAPLAMASI
1.39 faiz oranı ile sağlanan krediyi çekecek vatandaşlar, 10 bin lira için şu şekilde ödeme yapacak:
12 ay vade için her ay 926 TL ödenecek ve toplamda 11.117,09 TL ödenmiş olacak.
24 ay vade için her ay 509 TL ödenecek ve toplamda 12.216,81 TL ödenmiş olacak.
36 ay vade için her ay 371 TL ödenecek ve toplamda 13.381,90 TL ödenmiş olacak.