Ödeme başladı: 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) SSK, Bağkur'luya %42.35 zamla kalem kalem maaşlar! Emekliye 3.500 TL + 2. zam artışı! En yakın şubeye giderek alın!
Emekli maaş zamları netleşti. Bu ay içinde ödemelerine kavuşmaya başlayan emekliler için 3.500 TL taban maaş oranı belirlenmişti. Peki bu düzenleme emeklilere, dul ve yetimlere nasıl yansıyor? Ek ödeme dahil 2 bin 500 lira olan maaş ne şekilde artacak? 3600 prim gün ile emekli olanlara da en az 3 bin 500 lira mı ödenecek? İşte merak edilenler...
Milyonlarca emekli zamlı maaşına kavuşmanın heyacanını yaşamaya başladı. Maaşlara Temmuz'da zam yansıtılırken, 3.500 TL taban aylık düzenlemesi de devreye girmiş oldu. Bu taban aylık düzenlemesiyle bazı emeklilere ikinci artış yolu açıldı. Bu kapsamda akıllara bazı sorular gelmeye başladı. Peki, 3 bin 500 lira düzenlemesi kimleri kapsıyor? Ek ödeme dahil 2 bin 500 lira olan maaş ne şekilde artacak? Maaşım ek ödeme dahil 2 bin 41 liraydı. Ama 2 bin 500 lira ödeniyordu. Yeni maaş 2 bin 500 liradan mı hesaplanacak? 3600 prim gün ile emekli olanlara da en az 3 bin 500 lira mı ödenecek? İşte tüm merak edilen soru ve cevaplar haberimizde...
3 bin 500 lira düzenlemesi kimleri kapsıyor?
Temmuz zammının ardından ek ödeme dahil aylığı 3 bin 500 liranın altında olanları kapsıyor.