Ocak'ta herkese 67.73 ZAM! Maaşı 3.000, 5.000, 8.000 TL skalasındaki emekli ve memurlar için güncel MAAŞ TABLOSU bomba! 6 aylık enflasyonla ocak 2023 ZAM ÇİZELGESİ!
Ocak zammı için gözler TÜİK enflasyon verilerinde. Şu ana kadar Temmuz-Ağustos-Eylül enflasyonu açıklandı. Temmuz zammı ile birlikte yüksek maaş almaya başlayan emekli ve memurlar şimdi Ocak ayını bekliyor. Milyonlarca kişi SSK, Bağ-Kur yeni emekli maaşı ne kadar olacak, memura ne kadar zam yapılacak? sorularına yanıt arıyor. Öte yandan zam oranları için de ipuçları gelmeye devam ediyor. Son hesaplamara göre YENİ EMEKLİ- MEMUR zam tablosu ortaya çıktı. İşte meslek meslek emekli ve memurların yeni maaş ÇİZELGESİ!
Ocak zammıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken çok konuşulacak tahminler ortaya atıldı! Memur ve emekli için 2023 Ocak zammı güncel hesaplamaları yapılmaya başlanırken kallavi rakamlar gündeme geldi. Artışa ilişkin 3 ayrı tahmin dikkat çekiyor. Peki, Ocak 2023 emekli- memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük memur emekli maaşı kaç TL olacak? İşte 3.000, 5.000, 8.000 TL skalasındaki emekli ve memurlar için güncel MAAŞ TABLOSU!
Başkan Erdoğan asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklarken şu ifadeleri kullandı;
"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."