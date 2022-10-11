Ocak’ta herkese 67.73 ZAM! Maaşı 3.000, 5.000, 8.000 TL skalasındaki emekli ve memurlar için güncel MAAŞ TABLOSU bomba! 6 aylık enflasyonla ocak 2023 ZAM ÇİZELGESİ!

Ocak zammıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken çok konuşulacak tahminler ortaya atıldı! Memur ve emekli için 2023 Ocak zammı güncel hesaplamaları yapılmaya başlanırken kallavi rakamlar gündeme geldi. Artışa ilişkin 3 ayrı tahmin dikkat çekiyor. Peki, Ocak 2023 emekli- memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük memur emekli maaşı kaç TL olacak? İşte 3.000, 5.000, 8.000 TL skalasındaki emekli ve memurlar için güncel MAAŞ TABLOSU!