Ocakta emekli maaşı en az 6.231 TL olacak! 4 VERİ KALDI: İpin ucu gözüktü: %80,21 ZAM! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, 4C, Esnaf, 2000 öncesi- sonrası emekli maaş TABLOSU!

Temmuz ayında zamlı maaşlarını alan emekli ve memurlar şimdi 2023 Ocak zammına odaklanmış durumda. Emekli ve memurların zamlı maaşları enflasyona göre artış gösterecek. Bugün Ağustos ayı enflasyon verilerinin gündemde olmasıyla birlikte Ocak ayı maaşları merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 3,86 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 3,86 oranında zam oluştu. İşte Ocak 2023 emekli memur maaş TABLOSU!