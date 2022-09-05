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Haberler Ekonomi Ocakta emekli maaşı en az 6.231 TL olacak! 4 VERİ KALDI: İpin ucu gözüktü: %80,21 ZAM! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, 4C, Esnaf, 2000 öncesi- sonrası emekli maaş TABLOSU!

Ocakta emekli maaşı en az 6.231 TL olacak! 4 VERİ KALDI: İpin ucu gözüktü: %80,21 ZAM! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, 4C, Esnaf, 2000 öncesi- sonrası emekli maaş TABLOSU!

Ocak zammı için hesaplamalar güncellendi. Memur, memur emeklisi ve esnaf emeklisi dikkat! Milyonları yakından ilgilendiriyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları 5 Eylül'de açıklandı. Açıklanır açıklanmaz da gözler emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni hesaplamalar ortaya çıktı. İşte o hesaplamalar...

takvim.com.tr
05.09.2022 12:06 - Son Güncelleme: 05.09.2022 12:07
4 VERİ KALDI: Ocakta emekli maaşı en az 5. 674 TL olacak! İpin ucu gözüktü: %21.07 ZAM! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, 4C, Esnaf, 2000 öncesi- sonrası emekli maaş TABLOSU!

Temmuz ayında zamlı maaşlarını alan emekli ve memurlar şimdi 2023 Ocak zammına odaklanmış durumda. Emekli ve memurların zamlı maaşları enflasyona göre artış gösterecek. Bugün Ağustos ayı enflasyon verilerinin gündemde olmasıyla birlikte Ocak ayı maaşları merak edilip araştırılmaya başlandı. 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 3,86 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 3,86 oranında zam oluştu. İşte Ocak 2023 emekli memur maaş TABLOSU!

GALERİ DEVAM EDİYOR
4 VERİ KALDI: Ocakta emekli maaşı en az 5. 674 TL olacak! %21.07 ZAM! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, 4C, Esnaf, 2000 öncesi- sonrası emekli maaş TABLOSU!

Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayında yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından 2 ay geçti.

4 VERİ KALDI: Ocakta emekli maaşı en az 5. 674 TL olacak! %21.07 ZAM! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, 4C, Esnaf, 2000 öncesi- sonrası emekli maaş TABLOSU!

TÜİK'in açıklaması öncesi ekonomistler enflasyon tahminini duyurmuştu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayı enflasyon oranının yüzde 2,28 oranında artmasının beklendiğini açıklamıştı.

4 VERİ KALDI: Ocakta emekli maaşı en az 5. 674 TL olacak! %21.07 ZAM! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, 4C, Esnaf, 2000 öncesi- sonrası emekli maaş TABLOSU!

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NETLEŞTİ

Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da TÜİK tarafından açıklandı.

4 VERİ KALDI: Ocakta emekli maaşı en az 5. 674 TL olacak! %21.07 ZAM! TÜİK TEFE TÜFE 6 aylık enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, 4C, Esnaf, 2000 öncesi- sonrası emekli maaş TABLOSU!

Böylece Temmuz-Ağustos dönemi arası zam oranı netleşmiş oldu.

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