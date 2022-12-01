Ocakta %73 ZAM + Refah Payı! 2000 öncesi emekliye 5.533 TL, 2000 sonrası 3.430 TL TABAN maaş! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, Esnaf emekli maaş TABLOSU!

Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayında yapılacak 2023 zammını bekliyor. Ocak yında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı zamları da belirlemiş olacak. Bu arada yeni yılda yapılacak zamla ilgili ipuçları da gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyona göre emeklilerin ve memurların zam oranları netleşmeye başladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Şimdi geriye 2 veri var. İşte yeni formüllerle emekli maaş tablosu haberimizde!