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Haberler Ekonomi Ocakta %73 ZAM + Refah Payı! 2000 öncesi emekliye 5.533 TL, 2000 sonrası 3.430 TL TABAN maaş! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, Esnaf emekli maaş TABLOSU!

Ocakta %73 ZAM + Refah Payı! 2000 öncesi emekliye 5.533 TL, 2000 sonrası 3.430 TL TABAN maaş! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, Esnaf emekli maaş TABLOSU!

Ocak ayı zamlı maaşlar için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli memur geriye kalan 2 veri sonrası ne kadar maaş zammı alacağını merak ediyor. Ek zam konusu da gündeme geldi. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı sağlanıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında temmuz ile aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Kesin oran OCAK ayında belli olacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre emeklinin alacağı zam oranı 18-20 bandında olacak. İşte 2023 SSK, Bağkur emekli maaş tablosu haberimizde!

takvim.com.tr
01.12.2022 11:26 - Son Güncelleme: 01.12.2022 11:26
Ocakta %73 ZAM + Refah Payı! 2000 öncesi emekliye 5.533 TL, 2000 sonrası 3.430 TL TABAN maaş! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, Esnaf emekli maaş TABLOSU!

Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayında yapılacak 2023 zammını bekliyor. Ocak yında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı zamları da belirlemiş olacak. Bu arada yeni yılda yapılacak zamla ilgili ipuçları da gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar açıklanan 4 aylık enflasyona göre emeklilerin ve memurların zam oranları netleşmeye başladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. Şimdi geriye 2 veri var. İşte yeni formüllerle emekli maaş tablosu haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocakta %73 ZAM + Refah Payı! 2000 öncesi emekliye 5.533 TL, 2000 sonrası 3.430 TL TABAN maaş! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, Esnaf emekli maaş TABLOSU!

ENFLASYON FARKI VE EMEKLİ MAAŞI ZAM AYRINTILARI
Emekli maaşına yapılacak zam oranın belirlenmesinde enflasyon farkı etkenler arasında bulunuyor.

Ocakta %73 ZAM + Refah Payı! 2000 öncesi emekliye 5.533 TL, 2000 sonrası 3.430 TL TABAN maaş! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, Esnaf emekli maaş TABLOSU!

Temmuz ayı enflasyon farkı: yüzde 2,37 , ağustos ayı enflasyon farkı: yüzde 1,46, eylül ayı enflasyon farkı: yüzde 3,08, Ekim enflasyon farkı: 3,54 oldu ve toplam enflasyon farkı 10,45 oldu. Kasım ve aralık enflasyon farkının belli olmasıyla beraber emekli zammı oranları da netleşmeye başlayacak.

Ocakta %73 ZAM + Refah Payı! 2000 öncesi emekliye 5.533 TL, 2000 sonrası 3.430 TL TABAN maaş! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, Esnaf emekli maaş TABLOSU!

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri gündemde yakından takip ediliyor. Emekliler 2023 ocak ayında zam alacaklar.

Ocakta %73 ZAM + Refah Payı! 2000 öncesi emekliye 5.533 TL, 2000 sonrası 3.430 TL TABAN maaş! 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkıyla SSK, Bağkur, Esnaf emekli maaş TABLOSU!

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? (TL)

Mevcut maaş: 3.500,00

Yüzde 15.91 zamlı: 4.056,85

Yüzde 16.05 zamlı: 4.061,75

Yüzde 21.61 zamlı: 4.256,35

Yüzde 18.06 zamlı: 4.132,10

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