Ocakta %72,35 ZAM! 4 veri kaldı: 2023'te Emekliye 7.329 TL, Memura 12 bin TL maaş! 2023 TEFE TÜFE enflasyon farkı 4A-4B-4C SSK Esnaf Bağkur Memur maaş TABLOSU!
Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekli memurlar şimdi de ocak zammını merak ediyor. Bugün TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi açıklandı. Buna göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi. Ekonomistlerin zam tahmini gelmeye başladı. Peki, Ocakta emekli memur maaşları ne kadar olacak? 2023 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte 2023 Ocak zammı maaş tablosu!
01.09.2022 16:30 - Son Güncelleme: 01.09.2022 16:31
2023 yılına az bir süre kala emekli ve memur maaşı zam oranları merak edilmeye başladı. 2023 yılı Ocak ayı zammı için TÜİK tarafından enflasyon verileri açıklanıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geriye sadece 4 veri kalacak. Şuana kadar açıklanan rakamlar sonrasında SSK, Bağ Kur, 4C, memur kapsamında yer alan tüm emekliler için güncel zam oranları hesabı yapıldı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak ayı emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte en güncel hesaplama!
Temmuz ayı enflasyon oranının yüzde 2,37 olarak açıklanmasının ardından ağustos ayı enflasyon oranı da 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.