Ocakta %72,35 ZAM! 4 veri kaldı: 2023’te Emekliye 7.329 TL, Memura 12 bin TL maaş! 2023 TEFE TÜFE enflasyon farkı 4A-4B-4C SSK Esnaf Bağkur Memur maaş TABLOSU!

2023 yılına az bir süre kala emekli ve memur maaşı zam oranları merak edilmeye başladı. 2023 yılı Ocak ayı zammı için TÜİK tarafından enflasyon verileri açıklanıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geriye sadece 4 veri kalacak. Şuana kadar açıklanan rakamlar sonrasında SSK, Bağ Kur, 4C, memur kapsamında yer alan tüm emekliler için güncel zam oranları hesabı yapıldı. Peki, kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak ayı emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte en güncel hesaplama!