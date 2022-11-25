Ocakta %68.02 ZAM! Emekliye TABAN: 5.699 TL, Memura 11.176 TL! 4A/4B/4C, SSK, BAĞ-KUR, Emekli, Memur, EYT'li maaş zammı TABLOSU!
Milyonlarca emekli memur 2023 Ocak zammına odaklandı. Yasalarımıza göre emekliler ve memurlar maaşlarında 2 kez artış görüyor. Ocak ve temmuz ayında yapılan artış oranlarını enflasyon belirliyor. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon raporuyla zamlar netleşmiş olacak. Bu kapsamda maaşlarla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Geriye 2 veri kaldı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.88'e ulaştı. Enflasyon tahminleri ise 4 farklı orana işaret ediyor. Peki, en düşük en yüksek emekli memur maaşı ne kadar olacak 2023? İşte 4 farklı zam tahminleri!
25.11.2022 13:10 - Son Güncelleme: 25.11.2022 13:10
Ocak zammına geri sayım başladı. 2022 yılı birçok açıdan çalışma hayatında önemli gelişmelerin olduğu bir yıl olmaya devam ediyor. Memura emekliye yapılacak zamlarla ilgili yeni ipuçları gelmeye başladı. Masada 4 formül var. Haberimizde 2023 emekli memur zammına ilişkin yeni zamlı maaş hesaplamasına yer verdik. İşte güncel tablolar...
Bağ-Kur emeklisinin mevcut maaşı 4.197 TL olmuştu. Yüzde 15.91 zam gelirse maaşlar 4.865 TL'ye çıkacak. Yüzde 21.61 zam oranı ise 5.104 TL maaş anlamına geliyor.