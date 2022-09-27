Ocak'ta %67.73'lik kallavi ZAM! 2023'te 7.228- 10.827 TL arası maaş! En düşük maaş 6 aylık enflasyonla HESAPLANDI! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c'li ZAMLI maaş tablosu...
Ocak ayında herkesin yüzü gülecek! Hükümet kallavi zam yapmaya hazırlanıyor! 2023 yılında geçerli olacak yeni maaşlarla ilgili rakamlar ortaya çıkmaya başladı. SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı emeklisi, EYT'li, asgari ücretli tüm çalışan ve emeklileri kapsıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında memur ve memur emeklisine %41.69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %42.35 zam yansıtılırken Ocak zammıyla ilgili de hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli ve memurun ocak zammı ne kadar olacak? Ocak ayında ne kadar enflasyon farkı ne olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte yanıtları!
Memur, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı emeklisi Ocak 2023 ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Hesaplamalar tek tek yapıldı, rakamlar ortaya çıktı. Ocak ayında herkesin maaşına büyük zam geliyor. Yeni yılda emekli ve memur zammı beklenti ve tahminler geldi. Son verilerle birlikte 'Emekli memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?' soruları da yanıt buldu. İşte merak edilenler...
Anket 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70.60 iken, bu anket döneminde yüzde 67.73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.82 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.92'ye ulaşacak.