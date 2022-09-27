Ocak’ta %67.73’lik kallavi ZAM! 2023’te 7.228- 10.827 TL arası maaş! En düşük maaş 6 aylık enflasyonla HESAPLANDI! 2000 öncesi SSK, Bağkur, 4c’li ZAMLI maaş tablosu...

Memur, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı emeklisi Ocak 2023 ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Hesaplamalar tek tek yapıldı, rakamlar ortaya çıktı. Ocak ayında herkesin maaşına büyük zam geliyor. Yeni yılda emekli ve memur zammı beklenti ve tahminler geldi. Son verilerle birlikte 'Emekli memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?' soruları da yanıt buldu. İşte merak edilenler...